ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай

Який подарунок від Миколая ти знайдеш під подушкою

У День Святого Миколая подарунки отримують лише найслухняніші. Перевірте, чи знайдете ви пакунок під подушкою 19 грудня, у цікавому тесті від Радіо МАКСИМУМ!

Підготували для вас кілька питань, щоб визначити, чи отримаєте ви цьогоріч подарунок від Святого Миколая. Якщо ви були нечемні, то не хвилюйтеся, адже тест цілком анонімний і ніхто не дізнається, що ви отримаєте різки.

ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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