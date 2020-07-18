ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про середньовічні замки?

Один з популярних видів відпочинку влітку – туристичні поїздки та оглядини історичних пам'яток, а саме – замків. Перевіримо, наскільки добре ти підкований у темі старовинних замків. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Підготували для тебе цікаві питання, які стосуються локацій, історичних фактів та легенд про середньовічні замки. Твоє завдання – віднайти одну правильну відповідь з чотирьох варіантів. Обережно, є шанс, що з'явиться бажання терміново вирушити на екскурсію замками!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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