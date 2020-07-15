ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з географії?

У день зовнішнього незалежного тестування з географії пропонуємо тобі повправлятися в розпізнаванні явищ та локацій. Перевір свої знання у тесті від Радіо МАКСИМУМ!

На тебе чекає 10 фотографій – локації, географічні явища, світлини видатних споруд – та факти про них. Твоє завдання полягає у тому, щоб уважно прочитати факти, роздивитися знімки та дати правильну відповідь на запитання. Випробуй свої сили!

Тест по ЗНО з української мови: Постав правильні наголоси в словах

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з історії України?