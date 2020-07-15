Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з географії?

  • 433
ЗНО з географії - фото 1
ЗНО з географії

У день зовнішнього незалежного тестування з географії пропонуємо тобі повправлятися в розпізнаванні явищ та локацій. Перевір свої знання у тесті від Радіо МАКСИМУМ!

На тебе чекає 10 фотографій – локації, географічні явища, світлини видатних споруд – та факти про них. Твоє завдання полягає у тому, щоб уважно прочитати факти, роздивитися знімки та дати правильну відповідь на запитання. Випробуй свої сили!

Тест по ЗНО з української мови: Постав правильні наголоси в словах

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з історії України?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
  • 10 липня, 19:12
  • 2653
Дівчина тижня: інтернаціональна модель без комплексів Лола, яка обожнює фотосесії НЮ (18+)
  • 12 липня, 16:50
  • 811
З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 12 липня, 14:25
  • 252
Загрузка...
Новини