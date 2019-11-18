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Танці з зірками Перші ластівки

ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний кулінар

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Тест на визначення кулінарних здібностей - фото 1
Тест на визначення кулінарних здібностей

Підготували для вас цікавий тест, який виявить, наскільки добре ви вмієте готувати. Здатні лише на яєчню чи у вашому меню завжди є перше, друге, десерт і компот?

Ці лайфхаки дуже корисні для приготування смачних страв. Чи знаєте ви для чого, приміром, замочувати цибулю або коли варто додавати сіль? Для кухарів це звичайні речі, на які вони вже не зважають й роблять "на автоматі". А як готуєте ви?

І ще: ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш правила дорожнього руху

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай володаря "Оскара" за фрагментом постера фільму

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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