ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний кулінар

Підготували для вас цікавий тест, який виявить, наскільки добре ви вмієте готувати. Здатні лише на яєчню чи у вашому меню завжди є перше, друге, десерт і компот?

Ці лайфхаки дуже корисні для приготування смачних страв. Чи знаєте ви для чого, приміром, замочувати цибулю або коли варто додавати сіль? Для кухарів це звичайні речі, на які вони вже не зважають й роблять "на автоматі". А як готуєте ви?

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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