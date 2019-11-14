ТЕСТ: Вгадай володаря "Оскара" за фрагментом постера фільму

Ці кінострічки стали класикою й обов'язковими до перегляду. Кожен кінокритик, який поважає себе, точно бачив ці фільми. А ти? Перевір це у тесті на Радіо МАКСИМУМ!

Популярні зірки, відомі режисери, сюжети, що захоплюють з першої секунди, неперевершена робота знімальної команди – завдяки цьому "Оскар" отримали саме ці фільми. Пам'ятаєш їх?

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