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ТЕСТ: Вгадай володаря "Оскара" за фрагментом постера фільму

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вгадай фільм за фрагментом постера - фото 1
вгадай фільм за фрагментом постера

Ці кінострічки стали класикою й обов'язковими до перегляду. Кожен кінокритик, який поважає себе, точно бачив ці фільми. А ти? Перевір це у тесті на Радіо МАКСИМУМ!

Популярні зірки, відомі режисери, сюжети, що захоплюють з першої секунди, неперевершена робота знімальної команди – завдяки цьому "Оскар" отримали саме ці фільми. Пам'ятаєш їх?

І ще: ТЕСТ: Вгадай фільм з Арнольдом Шварценеггером за кадром

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай фільм за еротичною сценою (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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