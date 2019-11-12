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ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш правила дорожнього руху

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Перевір свої знання правил дорожнього руху - фото 1
Перевір свої знання правил дорожнього руху

Ми підготували для тебе кілька важливих питань, щоб визначити наскільки ти хороший водій. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Щоб бути вправним водієм, потрібно не лише досконало володіти технікою їзди за кермом, але й знати правила дорожнього руху. Наскільки добре ви почуваєте себе на дорозі?

І ще: Кличко чи Зеленський: пройди тест і відгадай, чия це цитата!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай, хто з українських футболістів вищий

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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