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ТЕСТ: Вгадай, чи дійсно був такий музичний дует

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Тест для меломанів - фото 1
Тест для меломанів

Ми обрали фото двох музичних зірок, а вам потрібно відгадати, чи співали вони разом у дуеті. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Як часто ти слухаєш музику на радіо? Зараз перевіримо, чи знаєш ти дуети відомих виконавців. Ці пісні стали хітами, а співаки справжніми зірками. Розпочинай!

І ще: ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок вищий

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай фільм за інтер'єром

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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