ТЕСТ: Вгадай, чи дійсно був такий музичний дует

Ми обрали фото двох музичних зірок, а вам потрібно відгадати, чи співали вони разом у дуеті. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Як часто ти слухаєш музику на радіо? Зараз перевіримо, чи знаєш ти дуети відомих виконавців. Ці пісні стали хітами, а співаки справжніми зірками. Розпочинай!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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