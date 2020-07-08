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ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з історії України?

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ЗНО з історії України - фото 1
ЗНО з історії України

Напередодні зовнішнього незалежного тестування з історії України пропонуємо тобі повправлятися в розпізнаванні українських пам'яток минувшин. Перевір свої знання у тесті від Радіо МАКСИМУМ!

На тебе чекає 10 фотографій – пам'ятки архітектури, культури та світлини видатних українських діячів – та факти про них. Твоє завдання полягає у тому, щоб уважно прочитати факти, роздивитися знімки та дати правильну відповідь на запитання. Випробуй свої сили!

Тест по ЗНО з української мови: Постав правильні наголоси в словах

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Які місця в Україні тобі варто відвідати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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