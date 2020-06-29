Тест по ЗНО з української мови: Постав правильні наголоси в словах

Напередодні тестування з української мови, пропонуємо повправлятися у наголосах та перевірити, чи правильно звикли наголошувати слова. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Наголоси дуже підступні, але потрібні. Щоб твоя українська мова прагнула до досконалості, потрібно не лише знати граматику, пунктуацію, стилістику, орфографію тощо, але й потрібно не плутати наголоси. Випробуй свої сили!

І ще: ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!