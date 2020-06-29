Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Тест по ЗНО з української мови: Постав правильні наголоси в словах

  • 202
правильні наголоси - фото 1
правильні наголоси

Напередодні тестування з української мови, пропонуємо повправлятися у наголосах та перевірити, чи правильно звикли наголошувати слова. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Наголоси дуже підступні, але потрібні. Щоб твоя українська мова прагнула до досконалості, потрібно не лише знати граматику, пунктуацію, стилістику, орфографію тощо, але й потрібно не плутати наголоси. Випробуй свої сили!

І ще: ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8752
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
  • 24 червня, 19:00
  • 8554
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2405263
Загрузка...
Новини