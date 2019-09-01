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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Шкільні фотографії відомих зірок: впізнай, хто це

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шкільки фотографії знаменитостей - фото 1
шкільки фотографії знаменитостей

Ми обрали дитячі фотографії, на яких зображені сучасні популярні зірки. Вам потрібно вгадати, хто саме зафіксований на світлині. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Чи впізнаєш ти улюблених співаків та акторів без характерних костюмів та гриму? А взагалі без косметики, з іншою зачіскою й у набагато молодшому віці? Перевір себе!

І ще: ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Тест для кмітливих. Вгадай, хто ховається на фото!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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