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Серіал Кріпосна

ТЕСТ: Вгадай, який це знак Зодіаку?

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знаки Зодіаку: опис характеру - фото 1
знаки Зодіаку: опис характеру

З-поміж описів дванадцяти знаків Зодіаку вам потрібно вгадати, про кого саме йде мова. Кожен зодіакальний знак має свої характерні риси, які легко розпізнати. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Є певні риси, які притаманні кожному зі знаків зодіаку. Щоб вам було простіше, згадайте знайомих людей, які є представниками всіх знаків. Подумайте, чи підходять вони під опис. Чим частіше ви будете порівнювати характери людей c описами, тим простіше вам буде запам'ятати, чим характеризується кожний знак.

І ще: ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай, яке це море!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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