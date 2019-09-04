ТЕСТ: Вгадай, який це знак Зодіаку?

З-поміж описів дванадцяти знаків Зодіаку вам потрібно вгадати, про кого саме йде мова. Кожен зодіакальний знак має свої характерні риси, які легко розпізнати. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Є певні риси, які притаманні кожному зі знаків зодіаку. Щоб вам було простіше, згадайте знайомих людей, які є представниками всіх знаків. Подумайте, чи підходять вони під опис. Чим частіше ви будете порівнювати характери людей c описами, тим простіше вам буде запам'ятати, чим характеризується кожний знак.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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