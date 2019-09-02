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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?

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Визнач, хто ти з легендарних козаків - фото 1
Визнач, хто ти з легендарних козаків

Землі України населяли ще здавна: племена, поселення, а тепер тут живемо ми. Історію нашої держави важко уявити без Козацької Січі. Тож ми підготували для вас питання, які допоможуть визначити, ким з відомих козаків ви могли би бути. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Носили шаровари, освоїли гопак, не розлучалися з люлькою та відрощували оселедець – таким уявляють середньостатистичних козаків. Проте їх було дуже багато й всі вони відрізнялися: отамани, джури, характерники тощо. Пройдіть тест та перевірте, яким козаком ти можеш бути!

І ще: ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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