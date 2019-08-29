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ТЕСТ: Вгадай, яке це море!
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Ми обрали цікаві факти та гарні фото різних морів. Вам потрібно вгадати, про яке саме море йде мова або яка водойма зображена на знімку. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
Ми підготували для вас останній літній тест! У передчутті оксамитового сезону пропонуємо вам подивитися на гарні фото, дізнатися цікаві факти та відгадати, про які саме моря йдеться.
ТЕСТ: Який ти турист на відпочинку?
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
ТЕСТ: Вгадай місто за фотографією!
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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