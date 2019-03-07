Tesla створила технологію зарядки електрокарів за 15 хвилин

Американський виробник електромобілів Tesla стверджує, що розроблена нова технологія дозволить скоротити час підзарядки машин до 15 хвилин. Уже до кінця нинішнього року нові станції підзарядки електромобілів з'являться в країнах Європи і Азії.

Стверджується, що нові станції підзарядки Supercharger V3 вже встановлені в місті Фримонт в Каліфорнії, і поступово будуть з'являтися в інших штатах. У четвертому кварталі нинішнього року нові станції підзарядки з'являться в Європі і Азії.

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Також повідомляється, що поки їх можуть використовувати тільки автомобілі Tesla Model 3, однак оновлення програмного забезпечення попередніх моделей незабаром дозволить перейти на нову технологію.

Tesla заряджатиметься за 15 хвилин

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