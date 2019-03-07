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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Tesla створила технологію зарядки електрокарів за 15 хвилин

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Нова технологія зарядки для Tesla - фото 1
Нова технологія зарядки для Tesla / 3dnews

Американський виробник електромобілів Tesla стверджує, що розроблена нова технологія дозволить скоротити час підзарядки машин до 15 хвилин. Уже до кінця нинішнього року нові станції підзарядки електромобілів з'являться в країнах Європи і Азії.

Стверджується, що нові станції підзарядки Supercharger V3 вже встановлені в місті Фримонт в Каліфорнії, і поступово будуть з'являтися в інших штатах. У четвертому кварталі нинішнього року нові станції підзарядки з'являться в Європі і Азії.

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Також повідомляється, що поки їх можуть використовувати тільки автомобілі Tesla Model 3, однак оновлення програмного забезпечення попередніх моделей незабаром дозволить перейти на нову технологію.

Tesla заряджатиметься за 15 хвилин - фото 312308
Tesla заряджатиметься за 15 хвилин

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Джерело: tesla
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