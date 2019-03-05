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8 березня Серіал Школа

Маск назвав дату презентації нового кросовера Model Y

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Дата презентації Tesla Model Y - фото 1
Дата презентації Tesla Model Y / Tesla

Американська компанія Tesla представить свій новий кросовер Model Y менше ніж через два тижні. Про це оголосив генеральний директор Ілон Маск на своїй сторінці Instagram.

Компанія Tesla представить свій кросовер Model Y 14 березня під час заходу, який запланований в студії дизайну компанії в Лос-Анджелесі. Новий електромобіль стане п'ятим за рахунком для Tesla з моменту заснування компанії у 2003 році.

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Модель Y має 75% деталей, які аналогічні тим, що використовуються в Model 3. До слова, ця модель зараз є найдоступнішим автомобілем Tesla. Маск також повідомив, що модель Y буде приблизно на 10% більшою, буде коштувати приблизно на 10% дорожче і буде мати трохи менший запас ходу, ніж Model 3.

Ймовірна вартість кросовера складе близько 40 тисяч доларів на батьківщині в США.

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Джерело: theverge
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