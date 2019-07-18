У 9 разів рідше: новий звіт про Tesla потішить власників авто

Компанія Tesla оприлюднила четвертий за рахунком звіт, присвячений безпеці своїх електрокарів. Відзначимо, що ініціатива публікувати такого роду інформацію була запущена керівництвом автовиробника у відповідь на "необ'єктивне висвітлення ЗМІ аварій за участю автомобілів компанії".

Перший звіт про безпеку вийшов у жовтні минулого року. Тоді Tesla реєструвала одну "аварійну подію" на кожні 5,38 млн км, пройдених її електрокарами при активованому автопілоті. Що стосується ДТП без участі автопілота, то така подія фіксувалася підприємством кожні 3,1 млн км пробігу.

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У нинішньому, четвертому звіті Tesla, серед іншого, додала розділ, присвячений займанням – про які ЗМІ теж пишуть нібито "несправедливо".

У другому кварталі ми реєстрували одну аварію з увімкненим автопілотом на кожні 5,2 млн км пробігу. Під час поїздок без увімкненого автопілота, але з активною системою безпеки, ми фіксували аварію кожні 2,3 млн км шляху. Для порівняння, за найсвіжішими даними NHTSA, у США одна ДТП припадає на кожні 801 000 км, – йдеться в новому звіті.

Tesla потішила новим звітом про безпеку

Що стосується пожеж, то між 2012 і 2018 роками вони траплялися в автомобілях Tesla кожні 273 млн км (при цьому в звіті враховувалися в тому числі підпали та пожежі, що трапилися з вини автомобіля; вони складають 15% від загального числа займань). За статистикою NHTSA, автомобілі в США в середньому горять кожні 30 млн км пробігу (тобто в 9 разів частіше).

Відзначається, що звіти про пожежі компанія має намір публікувати щорічно, при цьому інформація про безпеку систем автопілотування продовжить виходити раз на квартал.

Як підкреслює Electrek, основна претензія до таких звітів Tesla в тому, що автопілот застосовується в більшості випадків при русі по автотрасах, а не по міських вулицях, де аварії трапляються частіше. А тому порівняння не можна назвати повністю об'єктивним.

Проте, слід зазначити, що компанію ніхто не зобов'язував публікувати ці дані – Tesla робить це добровільно, і це вже заслуговує на похвалу. Інші автокомпанії поки не йдуть за її прикладом.

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