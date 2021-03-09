Шпигунам вдалося зняти Tesla Semi: дивіться, як вантажівка їздить на треку (відео)

Зняти коротке відео вдалося власнику дрона. Завдяки запису можна оцінити актуальний дизайн електровантажівки Tesla Semi. Під час зйомки автомобіль курсував гоночним треком на території випробувального полігону заводу Tesla.

Автор відеоролика Кріс Нгуєн поспішив викласти відзнятий матеріал на YouTube. Дизайн вантажівки практично повністю збігається з прототипами, які помітили інші очевидці у минулі місяці.

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Вантажівка Semi належить до восьмого класу за американською класифікацією, максимальна дозволена маса – понад 15 тонн. Очікується, що серійний випуск стартує у липні 2021 року. Раніше Ілон Маск заявив, що затримки пов'язані з банальним браком акумуляторів.

За оцінкою аналітиків Tesla, уже до кінця року компанія зможе виробляти близько 100 вантажівок на тиждень. Нагадаємо, що Tesla Semi представили в кінці 2017 року. Ще у день презентації компанія отримала понад 300 замовлень від таких компаній, як Walmart, United Parcel Service і PepsiCo.

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