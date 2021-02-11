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Електромобілі Tesla провалили незалежні тести запасу ходу
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Експерти Edmunds.com провели тести запасу ходу електромобілів, які продаються на ринку США. Більшість "піддослідних" впоралися із завданням і навіть проїхали на одному заряді більше за паспортні показники. Але не Tesla.
На відміну від стендових випробувань за методикою EPA, поширеної у США, глобальної WLTP і NEDC, на яку орієнтуються в Китаї, Edmunds.com провів тести у реальних умовах. Звичайних водіїв посадили за кермо різних електрокарів і відправили кататися дорогами загального користування.
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Маршрут був прокладений як через населені пункти (60 відсотків шляху), так і по трасах (решту 40 відсотків). Тест закінчувався у той момент, коли система попереджала про те, що заряду залишилося на 10 миль (16 кілометрів). У залік йшла сума пройдених миль (ми перерахували їх у кілометри) і залишкового запасу ходу по бортовому комп'ютеру.
Найбільш автономним виявився Porsche Taycan 4S, який подолав відстань у 520 кілометрів. Це на 59,3 відсотка більше заявленого автовиробником запасу ходу (327 кілометри по циклу EPA). Також здивували результати Mini Cooper SE (241 кілометр замість паспортних 177 кілометрів), Hyundai Kona Electric (507 кілометрів замість 415) і Kia Niro EV (459 кілометрів замість 385).
Серед аутсайдерів опинилися усі 4 моделі Tesla. Електрокар Model 3 Performance проїхав 412 кілометрів замість 499 (-17,4 відсотка), Model X Long Range – 473 кілометри замість 528 (-10,4 відсотка), Model Y Performance – 380 кілометрів замість 468 (-9,6 відсотка). Результати Model 3 Standard Range Plus і Model S Performance також виявилися невтішними: перша подолала 373 кілометри замість заявлених 402 (-7,2 відсотка), а друга – 512 кілометрів замість 525 (-2,5 відсотка).
Однак дані для Tesla могли бути занижені з тієї причини, що система попереджає про низький заряд батареї раніше, ніж на електрокарах інших брендів. Іншими словами, навіть якщо індикатор показує, що запасу ходу вистачить тільки на 10 миль, за фактом машина може проїхати значно більше, але це не точно.
Тест, проведений хлопцями з Edmunds, вкотре нагадує нам про те, що є лабораторні випробування в ідеальних умовах, а є реальні умови використання. Тож не потрібно розраховувати на всі цифри, які озвучує виробник під час презентації. Іноді показники можуть приємно здивувати, а іноді – не зовсім!
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