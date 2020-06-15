Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Тепловий удар: як надати першу допомогу

  • 15
Спека - фото 1
Спека / sailing

Червень в Україні здивував високою температурою. Щоб адаптуватися до такої різкої зміни температур, потрібен час і знання, як поводитися у таку погоду.

Щоб захиститися від сонця, рекомендують носити в літній період просторий світлий одяг з натуральних тканин, а також не забувати прикривати голову. Також обов'язково використовувати засоби, що захищають від сонця.

І ще: Учені назвали фактор, який підвищує продуктивність

Крім того, влітку слід пити якомога більше води, навіть якщо не хочеться. "Якщо в звичайний день випиваєте до 1,5-2 літрів рідини, то в спеку норму можна підвищити мінімум на третину", – прокоментував експерт. Водночас, алкоголь категорично протипоказаний. Адже влітку організм і без того страждає від нестачі рідини.

Тепловий удар: як надати першу допомогу - фото 410227

У спеку важливо охолоджуватися, тому що коли температура тіла піднімається, піт майже перестає випаровуватися, що може призвести до виникнення теплового удару. При тепловому ударі у людини починає темніти в очах, виникає запаморочення і почуття нудоти. При тепловому ударі краще відразу викликати швидку допомогу, але почати з цього:

  • Необхідно перенести потерпілого в тінь
  • Потрібно зняти одяг, послабити ремінь
  • Прикласти до голови холодний компрес
  • Викликати швидку допомогу

Це цікаво: Чому вранці просто необхідно пити склянку води

Джерело: sailing
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 7675
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 225
Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей
  • Вчора, 21:45
  • 158
Загрузка...
Новини