Тепловий удар: як надати першу допомогу

Червень в Україні здивував високою температурою. Щоб адаптуватися до такої різкої зміни температур, потрібен час і знання, як поводитися у таку погоду.

Щоб захиститися від сонця, рекомендують носити в літній період просторий світлий одяг з натуральних тканин, а також не забувати прикривати голову. Також обов'язково використовувати засоби, що захищають від сонця.

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Крім того, влітку слід пити якомога більше води, навіть якщо не хочеться. "Якщо в звичайний день випиваєте до 1,5-2 літрів рідини, то в спеку норму можна підвищити мінімум на третину", – прокоментував експерт. Водночас, алкоголь категорично протипоказаний. Адже влітку організм і без того страждає від нестачі рідини.

У спеку важливо охолоджуватися, тому що коли температура тіла піднімається, піт майже перестає випаровуватися, що може призвести до виникнення теплового удару. При тепловому ударі у людини починає темніти в очах, виникає запаморочення і почуття нудоти. При тепловому ударі краще відразу викликати швидку допомогу, але почати з цього:

Необхідно перенести потерпілого в тінь

Потрібно зняти одяг, послабити ремінь

Прикласти до голови холодний компрес

Викликати швидку допомогу

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