Чому вранці просто необхідно пити склянку води

Німецькі лікарі нагадали про те, що вранці необхідно випивати одну склянку води. Навіщо це треба і про що саме вони розповіли, читайте нижче.

Склянка рідини кімнатної температури, запевняють експерти, виводить токсини, розщеплення яких відбувається вночі, і розганяє метаболізм.

І ще: Лінь на роботі: способи її позбутися

Його швидкість, за даними фахівців, збільшується до 24%. Крім того, вода сприяє і поліпшенню стану шкіри: 500 мілілітрів води натще значно стимулюють кровообіг і роблять шкіру більш сяючою. Нестача рідини провокує появу ранніх зморшків, ламкого і тонкого волосся, пояснили фахівці.

Вода натщесерце також підтримує баланс лімфатичної системи, тому організм стає менш сприйнятливим до шкідливих мікроорганізмів, а також допомагає уникнути появи ниркових каменів, інфекцій сечового міхура і печії. Якщо ж ви сидите на якийсь дієті для схуднення, то ви, напевно, чули, що склянка теплої води натще допоможе вам схуднути швидше, вірно? Це тому, що тепла вода збільшує температуру тіла і прискорює ваш метаболізм. І як наслідок, ваш організм буде спалювати більше калорій.

Користь води

Це цікаво: Ось чому не варто зловживати консервами