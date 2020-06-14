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Чому вранці просто необхідно пити склянку води

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Вода зранку - фото 1
Вода зранку / sayyes

Німецькі лікарі нагадали про те, що вранці необхідно випивати одну склянку води. Навіщо це треба і про що саме вони розповіли, читайте нижче.

Склянка рідини кімнатної температури, запевняють експерти, виводить токсини, розщеплення яких відбувається вночі, і розганяє метаболізм.

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Його швидкість, за даними фахівців, збільшується до 24%. Крім того, вода сприяє і поліпшенню стану шкіри: 500 мілілітрів води натще значно стимулюють кровообіг і роблять шкіру більш сяючою. Нестача рідини провокує появу ранніх зморшків, ламкого і тонкого волосся, пояснили фахівці.

Вода натщесерце також підтримує баланс лімфатичної системи, тому організм стає менш сприйнятливим до шкідливих мікроорганізмів, а також допомагає уникнути появи ниркових каменів, інфекцій сечового міхура і печії. Якщо ж ви сидите на якийсь дієті для схуднення, то ви, напевно, чули, що склянка теплої води натще допоможе вам схуднути швидше, вірно? Це тому, що тепла вода збільшує температуру тіла і прискорює ваш метаболізм. І як наслідок, ваш організм буде спалювати більше калорій.

Користь води - фото 409918
Користь води

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Джерело: sayyes
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