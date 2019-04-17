Тепло поряд: яку погоду очікувати 18 квітня в Україні

18 квітня в Україні очікується зменшення кількості опадів, а також поступове підняття температури повітря. Лише у кількох областях можливі періодичні дощі. Детальніше про погоду завтра читайте далі.

До України підходить антициклон, тому у більшості областей втримається суха та малохмарна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Завтра, 18 квітня, антициклон Katharina посуне дощі геть з України. Хіба трохи зачепиться вологість за Одещину та пройдуть подекуди опади в західних областях. Сонце одразу стане прогрівати сині носи та червоні щоки – потепліє. Температура повітря вдень становитиме +11+15 градусів. Не аж +20, але все ж не +4, брррр", – зазначила вона.

У Києві 18 квітня сухо та сонячно, до +12+14, а у наступні кілька днів можливі періодичні дощі, але тепла погода затримається.

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