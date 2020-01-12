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Дослідження показало, що любителі чаю продовжують собі життя

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Дослідження показало, що любителі чаю продовжують собі життя - фото 1

Китайські кардіологи стверджують, що люди, які п'ють чай щонайменше тричі на тиждень, продовжують собі життя.

"Звичне вживання чаю пов'язане з низьким ризиком серцево-судинних захворювань і смерті від всіх причин", – відзначає провідний автор дослідження, доктор Сіньян Ван. За його словами, особливо корисний зелений чай. Позитивний вплив на здоров'я спостерігалося у тих, хто п'є його багато років. Для чоловіків чай ​​виявився ще кориснішим, ніж для жінок.

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До вибірки потрапили 100 902 учасники дослідницького проєкту China-PAR2. Це були здорові люди без серцевих нападів, інсульту або раку в анамнезі. Учасників розділили на дві групи. В одну потрапили ті, хто пили чай три рази на тиждень і частіше, в іншу – учасники, які пили чай менш як три рази на тиждень. За їхнім здоров'ям спостерігали понад сім років.

via GIPHY

З'ясувалося, що у любителів чаю ризик розвитку серцево-судинних захворювань в середньому нижчий на 20%, ніж у тих, хто чай не п'є. Ризик інсульту з летальним результатом виявився нижчим на 22%, а передчасної смерті з різних причин – на 15%.

Але на цьому вчені не зупинилися. У підгрупі з 14 801 учасника вони вивчили, як впливають на здоров'я зміни у звичках. Стан здоров'я оцінювали двічі, друге обстеження проводилося в середньому через вісім років після першого. Учасники, які за ці роки зберегли звичку пити чай, знизили ризик виникнення серцево-судинних захворювань та інсульту на 39%, інсульту з летальним результатом – на 56%, передчасної смерті – на 29% (в порівнянні з тими, хто як і раніше не пив чай ​​або перестав пити чай).

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Джерело: sciencedaily
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