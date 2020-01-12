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Мережа обговорює дивний перекус жінки в літаку: відео

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Мережа обговорює дивний перекус жінки в літаку: відео - фото 1

Користувачі мережі активно обговорюють незвичайний перекус пасажирки літака. Курйозне відео з'явилося на сторінці Molly McGlew в Instagram.

Пасажирка літака під час польоту дістала з сумки пучок селери, і відламуючи від нього стебла почала їх їсти. Настільки незвичайний перекус здивував користувачів і навіть посварив їх.

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Так, одні відзначили, що селера має досить специфічний запах і він навряд чи може сподобатися пасажирам поруч. Крім того зелень досить голосно хрумтить під час пережовування. Інші ж користувачі стали на захист жінки, зазначивши, що інші перекушування типу піци можуть також неприємно пахнути для пасажирів. Крім того, в мережі відзначили, що селера – це "точно краще, ніж їжа швидкого приготування з літаків".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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