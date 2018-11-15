Тендітна Міла Куніс схвилювала фанатів

Відома акторка Міла Куніс збентежила фанатів тим, що дуже схудла.

35-річна американська акторка Міла Куніс цьогоріч викликала на публіці доволі змішані емоції, адже вона дуже схудла. Тому прихильники розбились на два табори: ті, хто у захваті, від тендітності зірки, і ті, хто переймаються за її стан. Нещодавно Міла вийшла на червону доріжку церемонію People's Choice Awards у маленькій чорній сукні, яка показала, що жінка продовжує втрачати вагу. Що ж стало причиною для стрімкого схуднення – невідомо, однак фани припускають, що Міла постійно у стані виснаження.

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