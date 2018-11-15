Моніка Беллуччі раптово стала білявкою: фотофакт

Відома акторка Моніка Беллуччі здивувала фанатів несподіваною зміною образу. Тепер прихильники побачили красуню білявкою.

54-річна італійська модель та акторка Моніка Беллуччі не збирається здавати своїх позицій, а продовжує зніматись у різноманітних проектах. До того ж, в красуні є власний профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад млн підписників 2 млн підписників. Нещодавно на акаунті Моніки з'явилось фото, яке викликало шквал коментарів, а все тому, що на знімку зірка має коротке біляве волосся, а не розкішні темні локони. Виявилось, що Беллуччі змінила образ для нового французького серіалу. Щоправда, за кілька годин допис зник з профілю зірки. Чому так трапилось – залишається таємницею.

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