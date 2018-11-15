Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Моніка Беллуччі раптово стала білявкою: фотофакт

  • 82
Моніка Беллуччі білявка - фото 1
Моніка Беллуччі білявка / instagram.com/myrowulff

Відома акторка Моніка Беллуччі здивувала фанатів несподіваною зміною образу. Тепер прихильники побачили красуню білявкою.

54-річна італійська модель та акторка Моніка Беллуччі не збирається здавати своїх позицій, а продовжує зніматись у різноманітних проектах. До того ж, в красуні є власний профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад млн підписників 2 млн підписників. Нещодавно на акаунті Моніки з'явилось фото, яке викликало шквал коментарів, а все тому, що на знімку зірка має коротке біляве волосся, а не розкішні темні локони. Виявилось, що Беллуччі змінила образ для нового французького серіалу. Щоправда, за кілька годин допис зник з профілю зірки. Чому так трапилось – залишається таємницею.

І ще: Lady Gaga вразила у новій фотосесії для Variety

Моніка Беллуччі раптово стала білявкою: фотофакт - фото 288838

Читайте також: Ніколь Кідман зізналася, що хотіла стати черницею

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1973
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5886
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз