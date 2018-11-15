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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Lady Gaga вразила у новій фотосесії для Variety

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Lady Gaga роздяглась для Lady Gaga - фото 1
Lady Gaga роздяглась для Lady Gaga / instagram.com/ladygaga

Популярна співачка Lady Gaga прикрасила новий номер популярного видання Variety.

32-річна американська виконавиця та акторка Lady Gaga встигає не лише працювати над власними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там зі білявкою стежать понад 31 млн осіб, і це не дивно, адже вона періодично ділиться кадрами зі світських заходів та звичайних буднів.

Більше фото тут: Lady Gaga присвятила нову чуттєву фотосесію фільму Народження зірки

Нещодавно зірка опублікувала перші знімки з фотосесії для Variety, у яких постала у доволі простому образі: сорочці, чоботах та капелюсі. Фанати вже у захваті, тому кожна світлина отримала понад 700 тисяч вподобань. А на профілі глянцю з'явилось окреме відео зі зйомки.

Lady Gaga хоче перемоги для стрічки "Народження зірки" лише з однієї причини: "Тому що я хочу, щоб ті діти, які почуваються як я, вигнанцями чи невірними, перемогли. Нагорода для мене полягає у тому, що цей фільм є перемогою для них".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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