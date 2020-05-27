Темрява: з'явився трейлер фінального сезону серіалу

У мережі з'явився трейлер до третього сезону серіалу Темрява або Пітьма (Dark), який захоплює з перших хвилин. Дізнавайтесь дату виходу та дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив промо до останнього сезону серіалу Темрява або Пітьма (Dark), який показує три часові періоди, з якими тісно пов'язані кілька родин в невеликому німецькому місті Віден. Не обійшлось і без подорожей минуле та майбутнє, які тепер ще більше сплутались. Дата виходу 3 сезону запланована вже на 27 червня.

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У головних ролях зіграли: Луїс Хофманн, Андреас Пічман, Дітріх Холліндербаумер, Даан Леннард Лібренц, Ангела Вінклер, Елла Лі, Ліза Вікарі та інші.

Пітьма 3 сезон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Темрява або Пітьма (Тьма) – драматичний серіал з елементами наукової фантастики, який розповідає, як у 2019 році у маленькому німецькому місті Вінден зникли двоє дітей, тому життя щонайменше чотирьох родин, які мали власні брудні секрети, опиняється під загрозою. Вже три покоління цих людей приховують чимало таємницю. Події також розгортаються у 1953 та 1986 роках. Кожен сезон показує, як цикли замикаються.

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