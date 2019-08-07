Темношкірий Кевін? Disney перезніме Сам удома

Студія Disney перезніме знамениту комедію "Сам вдома" для показу на своєму стрімінговом сервісі. Виконавчий директор студії Боб Ігер додав, що також студія планує перезняти фільми "Щоденник слабака" і "Оптом дешевше".

Після покупки кіностудії 20th Century Fox студії Disney належать права на франшизи. Так, за словами Боба Ігера, у цьому році рімейки топ-фільмів зібрали бокс-офіс по всьому світу понад мільярд доларів.

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На додаток до цих ремейк Disney+ показуватиме франшизи Зоряних війн і Marvel, виходячи на вже тісний ринок потокових сервісів, де панує Netflix і НВО. Студія Disney в листопаді запускає новий стрімінговий сервіс Disney+. Всього в бібліотеці Disney+ буде 7500 серій і 400 фільмів.

Представники студії поки не розкрили подробиць перезйомок фільму Сам удома. Не ясно, хто буде грати Кевіна, хто маму, а хто мокрих бандитів.

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