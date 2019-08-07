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Темношкірий Кевін? Disney перезніме Сам удома

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Сам удома - фото 1
Сам удома

Студія Disney перезніме знамениту комедію "Сам вдома" для показу на своєму стрімінговом сервісі. Виконавчий директор студії Боб Ігер додав, що також студія планує перезняти фільми "Щоденник слабака" і "Оптом дешевше".

Після покупки кіностудії 20th Century Fox студії Disney належать права на франшизи. Так, за словами Боба Ігера, у цьому році рімейки топ-фільмів зібрали бокс-офіс по всьому світу понад мільярд доларів.

До слова: Disney визначив ціну абонемента на свій канал потокового відео

Темношкірий Кевін? Disney перезніме Сам удома - фото 346098

На додаток до цих ремейк Disney+ показуватиме франшизи Зоряних війн і Marvel, виходячи на вже тісний ринок потокових сервісів, де панує Netflix і НВО. Студія Disney в листопаді запускає новий стрімінговий сервіс Disney+. Всього в бібліотеці Disney+ буде 7500 серій і 400 фільмів.

Представники студії поки не розкрили подробиць перезйомок фільму Сам удома. Не ясно, хто буде грати Кевіна, хто маму, а хто мокрих бандитів.

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Джерело: bbc
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