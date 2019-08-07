Disney визначив ціну абонемента на свій канал потокового відео

Компанія Walt Disney анонсувала, що ціна місячного абонемента на телеканал потокового відео Disney+ буде приблизно такою ж, як місячна плата за перегляд каналу Netflix.

Повідомляється, що ціна за місяць перегляду відео на стрімінговому сервісі Disney+ складе 13 доларів. Цей пакет включатиме також трансляції телеканалу ESPN + і сервісу Hulu.

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Канал потокового відео Disney + повинен почати роботу в листопаді 2019 року.



Нагадаємо, в березні 2019 року Walt Disney Company завершив придбання активів 21st Century Fox приблизно за 71 мільярд доларів.

Пакет Disney+

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