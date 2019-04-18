Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Темний Фенікс: фінальний трейлер показав розправу з Людьми Ікс

  • 27
Темний Фенікс: дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Темний Фенікс: дивитись трейлер фільму онлайн / MPAA

У мережі з'явився останній трейлер до фільму Темний фенікс (Dark Phoenix), у якому Джин Грей загрожує Людям Ікс і всьому живому. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія 20th Century Fox нарешті показала фінальне промо до ще однієї частини саги про Людей Ікс під назвою "Темний Фенікс" (Dark Phoenix), прем'єра якої запланована на 6 червня.

І ще: Гра престолів 8 сезон: з'явився тизер другої серії

Сюжет розповідає про те, як Люди Ікс вирушають на нову місію порятунку астронавтів у космосі. Однак несподівана сила охоплює корабель, на якому залишилась Джин Грей. Після цього завдання героїня отримує нові сили, які водночас лякають та тішать її. Щоправда, тепер вона надзвичайно небезпечна для всього живого на планеті, тому супергероям доведеться обирати, що важливіше: людство чи подруга.

У головних ролях знялись: Софі Тернер, Майкл Фассбендер, Джеймс МакЕвой, Дженніфер Лоуренс, Ніколас Холс, Джессіка Честейн, Еван Пітерс та інші.

Темний Фенікс: дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Як Сімпсони відреагували на приєднання до Disney: епічне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 95
Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
  • 15 квітня, 12:14
  • 501
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 87
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз