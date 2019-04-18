Темний Фенікс: фінальний трейлер показав розправу з Людьми Ікс

У мережі з'явився останній трейлер до фільму Темний фенікс (Dark Phoenix), у якому Джин Грей загрожує Людям Ікс і всьому живому. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія 20th Century Fox нарешті показала фінальне промо до ще однієї частини саги про Людей Ікс під назвою "Темний Фенікс" (Dark Phoenix), прем'єра якої запланована на 6 червня.

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Сюжет розповідає про те, як Люди Ікс вирушають на нову місію порятунку астронавтів у космосі. Однак несподівана сила охоплює корабель, на якому залишилась Джин Грей. Після цього завдання героїня отримує нові сили, які водночас лякають та тішать її. Щоправда, тепер вона надзвичайно небезпечна для всього живого на планеті, тому супергероям доведеться обирати, що важливіше: людство чи подруга.

У головних ролях знялись: Софі Тернер, Майкл Фассбендер, Джеймс МакЕвой, Дженніфер Лоуренс, Ніколас Холс, Джессіка Честейн, Еван Пітерс та інші.

Темний Фенікс: дивитись трейлер фільму онлайн:

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