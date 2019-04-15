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Гра престолів 8 сезон: з'явився тизер другої серії

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Гра престолів 2019: тизер 2 серії 8 сезону онлайн - фото 1
Гра престолів 2019: тизер 2 серії 8 сезону онлайн

У мережі опублікували перший тизер 2 епізоду фінального сезону серіалу Гра престолів, який показує зустріч Дейенеріс Таргарієн з Джеймі Ланністером. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал HBO вирішив не чекати довго та потішив фанатів тизером до 2 серії 8 сезону Гри Престолів. Не минуло й доби після виходу 1 серії, яка викликала чимало обговорень в мережі, як з'явилось свіже промо.

І ще: Гра престолів 2019: хто помер у 1 серії фінального сезону

Короткий ролик показує Джеймі Ланністера, який опинився на зборах у Вінтерфеллі. Перед ним грізна Дейенеріс, яка розповідає про те, що колись її брат розповідав про людину, яка вбила їхнього батька, а також те, що вони з ним зроблять.

Варто нагадати, що саме Джеймі знають, як Царевбивцю, адже саме він позбавив життя Ейеріса Таргарієна, порушивши клятву. Що чекає на Ланністера у Вінтерфеллі - поки невідомо. Також у відео можна побачити Ар'ю, яка готова знову зустрітися зі смертю. Промо розкриває і час зустрічі з Королем Ночі, який вже до світанку нового дня нападе з армією на замок Старків.

Гра престолів 2019: тизер 2 серії 8 сезону онлайн:

Відзначимо, що дата виходу 2 серії 8 сезону Гри престолів запланована на 21 квітня (о 3 ранку 22 квітня в Україні).

Читайте також: Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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