Гра престолів 8 сезон: з'явився тизер другої серії

У мережі опублікували перший тизер 2 епізоду фінального сезону серіалу Гра престолів, який показує зустріч Дейенеріс Таргарієн з Джеймі Ланністером. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал HBO вирішив не чекати довго та потішив фанатів тизером до 2 серії 8 сезону Гри Престолів. Не минуло й доби після виходу 1 серії, яка викликала чимало обговорень в мережі, як з'явилось свіже промо.

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Короткий ролик показує Джеймі Ланністера, який опинився на зборах у Вінтерфеллі. Перед ним грізна Дейенеріс, яка розповідає про те, що колись її брат розповідав про людину, яка вбила їхнього батька, а також те, що вони з ним зроблять.

Варто нагадати, що саме Джеймі знають, як Царевбивцю, адже саме він позбавив життя Ейеріса Таргарієна, порушивши клятву. Що чекає на Ланністера у Вінтерфеллі - поки невідомо. Також у відео можна побачити Ар'ю, яка готова знову зустрітися зі смертю. Промо розкриває і час зустрічі з Королем Ночі, який вже до світанку нового дня нападе з армією на замок Старків.

Гра престолів 2019: тизер 2 серії 8 сезону онлайн:

Відзначимо, що дата виходу 2 серії 8 сезону Гри престолів запланована на 21 квітня (о 3 ранку 22 квітня в Україні).

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