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MARUV 8 березня

Темні матерії: трейлер фантастичного серіалу з Джеймсом МакЕвоєм

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Темні матерії: дивитись трейлер серіалу онлайн - фото 1
Темні матерії: дивитись трейлер серіалу онлайн

У мережі з'явився трейлер серіалу "Темна матерії" за мотивами однойменної трилогії від Філіпа Пулмана, де головну роль зіграв зірка "Спліта". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі BBC з'явилось перше промо до фантастичного серіалу "Темна матерія" (His Dark Materials), який базується на відомій серії романів Філіпа Пулмана. Саме за першої книгою трилогії і було знято фільм "Золотий Компас". Що ж нового серіалу, то його прем'єра запланована на вересень 2019 року.

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Відомо, що новинка отримає два сезони по 8 серій, а головні ролі зіграють Джеймс МакЕвой, Рут Вілсон, Дафні Кін, Лін-Мануель Міранда.

Сюжет "Темної матерії" розповідає про дівчину обраницю Ліру, яка має вплинути на створення нового світу. Вона спокійно живе під суворим наглядом дядька лорда Азріеля. Однак раптом дівчинка знайомиться з таємничою місіс Колтер, що призводить до непередбачуваної мандрівки до Лондона та на інший кінець світу. Попереду чимало друзів та ворогів, а також пригод, у які важко повірити.

Темні матерії: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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