Плащ і Кинджал: трейлер другого сезону серіалу від Marvel

У мережі з'явився трейлер до продовження фантастичного серіалу Плащ і Кинджал за коміксами Marvel. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Компанія Marvel Entertainment потішила фанатів промо до другого сезону серіалу "Плащ і Кинджал" (Cloak & Dagge), вихід якого запланований вже на 4 квітня.

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Стрічка розповідає про незвичайні стосунки двох підлітків, які володіють неймовірними силами: Тайрон може переміщуватись у тіні, а Тенді з легкістю створює світлові кинджали. Щоправда, вони входять до різних верств населення і мають зовсім інші поняття моралі та правильності.

Головні ролі виконали Обрі Джозеф (Тайрон Джонсон – Плащ), а також Олівія Холт (Тенді Бовен – Кинджал).

Плащ і Кинджал: дивитись трейлер другого сезону онлайн:

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