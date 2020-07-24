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Телеведучу висміяли через мікрофони у бюстгальтері: курйозні фото

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Аманда Холден - фото 1
Аманда Холден / instagram

Популярна британська телеведуча Аманда Холден викликала суперечки в мережі знімками, на яких запхнула великі мікрофони в бюстгальтері. Дивні фото з'явилися на сторінці радіостанції Heart FM Instagram.

Так, на фото 49-річна Аманда Холден позує в рожевому бікіні, помістивши в кожну чашу бюстгальтера вітрозахисну накладку на мікрофон червоного кольору з логотипом радіостанції.

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Образ ведуча доповнила рожевою накидкою з білим рослинним принтом.

Шанувальники артистки почали обговорювати її незвичайне рішення. Деякі юзери назвали знімки дивними і висміяли телеведучу, інші відзначили, що у красуні відмінне почуття гумору.

Телеведучу висміяли через мікрофони у бюстгальтері: курйозні фото - фото 417339

Телеведучу висміяли через мікрофони у бюстгальтері: курйозні фото - фото 417340

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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