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Сексуальна модель вразила мережу своїм відвертим купальником

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Хейлі Келіл - фото 1
Хейлі Келіл / Instagram

Американська модель Хейлі Келіл розбурхала шанувальників своїм надто сміливим суцільним купальником. Родзинка пляжного вбрання полягає в тому, що попереду він виглядає цілком собі цнотливо, а ось задня частина повністю оголює спину і сідниці знаменитості.

Колишня міс США Хейлі Келіл розповіла, що вона пообіцяла матері зніматися в пляжних фотосесіях тільки у закритих купальниках, щоб не виглядати непристойно.

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В результаті винахідлива модель знайшла альтернативу – і маму не засмутила і вразила шанувальників, продемонструвавши їм свої апетитні форми.

"Правилом було, щоб купальник був суцільний", – говорить в опублікованому ролику манекенниця, у справді закритому білому купальнику. Проте потім красуня повертається до камери спиною і показує, що купальний костюм складається тільки з декількох "мотузочок".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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