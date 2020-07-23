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Гонщиця, яка стала порнозірко, створює свою команду

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Рені Грейсі - фото 1
Рені Грейсі / instagram

Гонщиця з Австралії Рені Грейсі, що пішла в порноіндустрію, вирішила повернутися в автоспорт. Дохід від зйомок у фільмах для дорослих дозволить красуні не турбуватися про бюджет і поломки авто.

Під час автогонок Грейсі мала скромний дохід, через що вона вирішила зніматися у порно. Про таке рішення дівчина повідомила тільки 5 червня.

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Зараз Грейсі зазначає, що вона заробляє близько 90 тисяч доларів на місяць. Цей дохід дозволить їй фінансувати власну гоночну команду. Порноактриса зазначає, що тепер вона зможе повернутися у гонки, "не турбуючись про поломку машини і про бюджет".

Грейсі була першою жінкою-пілотом, які виступають в турингових гонках Supercars. У 2017 році через проблеми з фінансуванням і декількох невдалих результатів австралійку замінили іншим пілотом.

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Джерело: thesun
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