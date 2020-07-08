На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дівчина з Монголії вражає оточуючих довжиною своїх ніг: фотофакт
-
- 100
Багато дівчат мріють про довгі ноги, які б виглядали фантастично у спідниці або коротких шортах. І дівчина з Монголії вважається володаркою по-справжньому дивовижних фізичних даних, які вражають людей у соцмережах і в реальному житті.
Рентсенхорлоо Рен Бад народилася у Монголії, а зараз проживає в Чикаго. Зріст дівчини – 206 см, в цьому немає нічого дивного, адже і мама, і батько дівчини досить високі. При такому зрості довжина ніг дівчини становить трохи більш як 134 см! У дитинстві Рен було досить важко пристосуватися до своїх нестандартних даних.
І ще: Ольга Фреймут здивувала мережу пікантним фото з оголеними грудьми
"У першому класі я була такого ж зросту, як і моя вчителька, – 168 см. Мені дуже пощастило, і наді мною ніколи не знущалися однолітки, проте я відчувала якийсь дискомфорт через те, що виділялася на тлі однокласників", – розповіла дівчина
Однак зараз вона повністю прийняла і полюбила свою зовнішність: "Я обожнюю свої довгі ноги. Люблю виставляти їх напоказ, одягаючи короткі шорти і навіть підбори. Мої ноги роблять мене особливою".
Як зізнається дівчина, найважче їй дається шопінг і проходи крізь дверні прорізи: "Я ненавиджу дверні прорізи, вони для мене такі низькі. Я постійно вдаряють головою. А шопінг – це окремий головний біль. Особливо важко мені знаходити взуття 46-го розміру ноги".
Читайте також: Дуа Ліпа показала сідниці у крихітному бікіні
-
11:21Для цих знаків Зодіаку середина літа стане початком нового життя
-
11:00Мадонна шокувала фанатів відвертим фото без одягу (18+)
-
10:47ЗНО 2020 з англійської мови: правильні відповіді на тести
-
10:23Що буде, якщо випити кока-колу з ментосом: епічне відео
-
09:51Instagram додав нову функцію для коментаторів
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 8 липня
-
08:55Сексуальна Хейлі Бібер забула про спіднє на нових фото
-
08:27Як келих вина впливає на мозок
-
07:58Дівчина з Монголії вражає оточуючих довжиною своїх ніг: фотофакт
-
07:32У Рівненській області зареєстрували авто за 15 мільйонів гривень
-
07:16Погода в Україні 8 липня: послаблення спеки та сильні грози
-
07:00З Днем сім'ї в Україні 2020: привітання і картинки для родини
- 07 липня
-
21:52Найбільш вередливі й нестерпні знаки Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:37І сміх, і гріх: порноактори, які стали інтернет-мемами
-
21:20Несподівані факти про фруктово-овочеві дієти
-
21:098 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Своїми руками: три інструкції, як робити масаж обличчя
-
20:19Коли відбудеться презентація ігор для Xbox Series X
-
20:00Варення з малини: смачні рецепти приготування з фото і відео
-
19:43Не тільки джинси: які штани модно носити у 2020 році
-
19:32Носач, квока, риба-крапля: ТОП 10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути
-
19:14Вчені розповіли, чи виробляється імунітет до коронавірусу
-
18:44Три секрети спілкування з тим, хто вас дратує
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 8 липня
-
07:16Погода в Україні 8 липня: послаблення спеки та сильні грози
- 07 липня
-
21:37І сміх, і гріх: порноактори, які стали інтернет-мемами
-
19:32Носач, квока, риба-крапля: ТОП 10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути
-
17:14А тепер усе інакше: O.Torvald драйвово переспівали український хіт 90-х
-
14:12Рейтинг смартфонів, які найвигідніше купувати на вторинному ринку
-
13:17Українці можуть подорожувати в 23 країни світу: список та умови в'їзду
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 7 липня
-
07:13Погода в Україні 7 липня: у які області прийде похолодання
- 06 липня
-
20:15Як бути успішним на роботі і залишатися собою
-
18:41Холодні і смачні: кавові коктейлі, які ідеально пити влітку
-
17:10Чи передається коронавірус через взуття: відповідь медиків
-
14:25З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято
-
13:146 липня: що не можна робити напередодні Івана Купала
-
09:05Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 6 липня
-
07:27Погода в Україні 6 липня: точний прогноз на понеділок
- 05 липня
-
21:51Порносайт вивчив закономірності між політичними і сексуальними уподобаннями користувачів
-
19:23Що ви робите зі старими зарядками після покупки нових iPhone: нове опитування від Apple
-
17:47Дівчина тижня: відверта фітнес-модель Яніта Янчева, яка заводить своїми формами (18+)
-
14:27Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:52Нові пісні липня: плейлист популярної музики для гарного настрою
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 липня
-
08:3210 порад, які допоможуть вам не переїдати
- 04 липня
-
21:21Рятувальники Малібу: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес похизувалися кубиками пресу (18+)
-
18:23Чому змінювати свою думку – нормально: 5 простих і логічних причин