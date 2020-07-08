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Дівчина з Монголії вражає оточуючих довжиною своїх ніг: фотофакт

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Дівчина з Монголії вражає оточуючих довжиною своїх ніг: фотофакт - фото 1

Багато дівчат мріють про довгі ноги, які б виглядали фантастично у спідниці або коротких шортах. І дівчина з Монголії вважається володаркою по-справжньому дивовижних фізичних даних, які вражають людей у соцмережах і в реальному житті.

Рентсенхорлоо Рен Бад народилася у Монголії, а зараз проживає в Чикаго. Зріст дівчини – 206 см, в цьому немає нічого дивного, адже і мама, і батько дівчини досить високі. При такому зрості довжина ніг дівчини становить трохи більш як 134 см! У дитинстві Рен було досить важко пристосуватися до своїх нестандартних даних.

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Дівчина з Монголії вражає оточуючих довжиною своїх ніг: фотофакт - фото 414400

"У першому класі я була такого ж зросту, як і моя вчителька, – 168 см. Мені дуже пощастило, і наді мною ніколи не знущалися однолітки, проте я відчувала якийсь дискомфорт через те, що виділялася на тлі однокласників", – розповіла дівчина

Однак зараз вона повністю прийняла і полюбила свою зовнішність: "Я обожнюю свої довгі ноги. Люблю виставляти їх напоказ, одягаючи короткі шорти і навіть підбори. Мої ноги роблять мене особливою".

Як зізнається дівчина, найважче їй дається шопінг і проходи крізь дверні прорізи: "Я ненавиджу дверні прорізи, вони для мене такі низькі. Я постійно вдаряють головою. А шопінг – це окремий головний біль. Особливо важко мені знаходити взуття 46-го розміру ноги".

Дівчина з Монголії вражає оточуючих довжиною своїх ніг: фотофакт - фото 414397

Дівчина з Монголії вражає оточуючих довжиною своїх ніг: фотофакт - фото 414399

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Джерело: dailymail
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