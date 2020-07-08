Сексуальна фітнес-модель показала апетитні форми в бікіні (18+)

Популярна фітоняшка Теммі Хемброу не припиняє тішити фанатів пікантними фото майже без одягу. Ця дівчина точно готова до літа увесь рік!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також зовсім не має комплексів щодо своєї фігури.

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Це підтверджують і свіжі фото Теммі, на яких вона із радістю демонструє розкішні форми у купальниках. До того ж, дівчина проти фотошопу, тож серед знімків можна знайти і відео, яке є красномовним доказом реальності її гарячої фігури.

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