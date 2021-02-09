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Популярна телеведуча розбурхала мережу зухвалими знімками
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Відома британська актриса та телеведуча Аманда Холден вразила своїх шанувальників ефектними кадрами. Підписники засипали красуню компліментами.
Так, на свіжих пікантних фото 49-річна Аманда Холден позує у чорних трусиках, кроп-топі і босоніжках на високих підборах. Вона припідняла руки і показала свій сталевий прес.
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Від відвертих знімків зірки шанувальників були у захваті, написавши безліч захоплених коментарів. Користувачі мережі зазначивши, що красуня шикарно виглядає у свої 49 років.
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