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Популярна телеведуча розбурхала мережу зухвалими знімками

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Аманда Холден - фото 1
Аманда Холден / instagram

Відома британська актриса та телеведуча Аманда Холден вразила своїх шанувальників ефектними кадрами. Підписники засипали красуню компліментами.

Так, на свіжих пікантних фото 49-річна Аманда Холден позує у чорних трусиках, кроп-топі і босоніжках на високих підборах. Вона припідняла руки і показала свій сталевий прес.

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Від відвертих знімків зірки шанувальників були у захваті, написавши безліч захоплених коментарів. Користувачі мережі зазначивши, що красуня шикарно виглядає у свої 49 років.

Популярна телеведуча розбурхала мережу зухвалими знімками - фото 446902

Популярна телеведуча розбурхала мережу зухвалими знімками - фото 446903

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