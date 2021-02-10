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Розкута Емілі Ратажковскі розбурхала Instagram свіжою інтимною фотосесією (18+)
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Спокуслива модель без комплексів Емілі Ратажковскі знялася у черговій голій фотосесії. Цього разу за зйомку відповідали найкращі майстри індустрії.
Так, Емілі Ратажковскі показала свіжі знімки, на яких позує повністю голою на останніх місяцях вагітності. Майбутня мама не змогла втриматися від захоплених коментарів, подякувавши всім, хто зробив цю зйомку настільки особливою для неї.
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"Я так неймовірно вдячна за цей особливий момент в моєму житті, відображений співробітниками та друзями моєї мрії. Дякую! Я була тут на 33-му тижні", – написала модель.
На фото красуня постала з яскравим макіяжем, а також пишною укладкою. Знімав дівчину дует фешн-фотографів Inez & Vinoodh.
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