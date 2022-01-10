Телескоп Вебба, який став найдорожчим в історії людства, повністю розгорнуто

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба успішно розгорнув головне дзеркало із 18 шестикутних оптичних сегментів у суботу, 8 січня. Це означає повне завершення його фази розгортання.

Раніше телескоп розгорнув сонячну батарею, захисний екран та вторинне дзеркало. Як пише NASA, зараз Джеймс Вебб продовжує рух до точки Лагранжа L2, куди він має прибути наприкінці січня та розпочати свою наукову роботу.

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"Успішне завершення всіх розгортань космічного телескопа Вебба – історичне. Це перший випадок, коли місія NASA намагалася завершити складну послідовність розгортання обсерваторії в космосі – відмінний подвиг нашої команди та всього світу", – сказав Грегорі Л. Робінсон, директор програми Вебба у штаб-квартирі NASA.

Congratulations, @NASAWebb! You are fully deployed!



Stay tuned over the coming months as the space telescope reaches its destination of Lagrange point 2 and prepares to #UnfoldTheUniverse: pic.twitter.com/qg6jmVRCsH — NASA (@NASA) January 8, 2022

Телескоп імені Джеймса Вебба – це найпотужніша, найбільша і найдорожча космічна обсерваторія, яка коли-небудь була у розпорядженні людства. На розробку телескопа пішло 25 років, вартість якого становить 10 мільярдів доларів.

Телескоп Вебб названо на честь одного з організаторів висадки Аполлона на Місяць. Новий апарат – наступник телескопа Хаббл. Проте інженери з космічних агенцій США, Європи та Канади побудували нову обсерваторію у 100 разів потужнішу завдяки використанню новітніх технологій світлочутливості.

У Джеймса Вебба дві головні наукові місії. Перша – дослідження раннього Всесвіту, появи перших зірок та формування галактик, а також їх еволюції. За даними вчених, Всесвіту приблизно 13,8 млрд років. Телескоп зможе фіксувати випромінювання об'єктів, що сформувалися приблизно через 100-250 млн років після Великого вибуху. Друге завдання телескопа – пошук екзопланет та вивчення ознак існування життя там.

#NASAWebb is fully deployed!



With the successful deployment & latching of our last mirror wing, that's:

50 major deployments, complete.

178 pins, released.

20+ years of work, realized.



Next to #UnfoldTheUniverse: traveling out to our orbital destination of Lagrange point 2! pic.twitter.com/mDfmlaszzV — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 8, 2022

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