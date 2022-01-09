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Учені показали на фото, яка масивні галактики спотворюють реальність у космосі

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Учені показали на фото, яка масивні галактики спотворюють реальність у космосі - фото 1

Масивні космічні об'єкти мають таку силу тяжіння, що можуть спотворювати світло, яке виходить від них позаду. Таке явище астрономи показали на фото.

Так, телескоп продемонстрував цікавий візуальний ефект, що виникає внаслідок існування великих галактичних скупчень, йдеться в Instagram Hubble.

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Скупчення галактик Abell 2744 спотворило та збільшило зображення майже 3000 далеких галактик на задньому плані.

Учені також зазначили, що телескоп приблизно через шість місяців зможе розпочати роботу та побачити більше таких ефектів, а також вивчить перші чорні діри та зірки у Всесвіті.

Учені показали на фото, яка масивні галактики спотворюють реальність у космосі - фото 491367

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