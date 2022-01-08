Китайська космічна станція зробила селфі з Марсом: фотофакт

Китайське національне космічне управління опублікувало два селфі орбітального зонда "Тяньвень-1". Знімок зроблений завдяки камері, що відокремлюється від станції.

Так, на опублікованих фото на сайті China National Space, видно, що у кадр потрапив корпус зонда і північна полярна область Марса. Знімки зробила третя і остання камера, що розгортається. Апарат також надіслав фото крижаної шапки Марсу на Північному полюсі.

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Відомо, що станція зараз перебуває на відстані приблизно 350 мільйонів кілометрів від Землі.

Китай запустив свій перший зонд дослідження Марса 23 липня 2020 року. Він вийшов на опорну орбіту Марса 24 лютого 2021 року. Головна мета місії — вивчити грунт та атмосферу планети, зробити знімки, створити карти, вивчити склад каменів та ґрунту, а також знайти воду чи ознаки існування життя у минулому.

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