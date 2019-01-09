Телескоп NASA показав гігантське фото Всесвіту, яке дивує

Телескоп Hubble зумів зафіксувати найдетальніший кадр космосу, який можна було тільки уявити. Це незвичайне видовище!

Орбітальний телескоп Hubble зумів зробити величезний знімок Всесвіту розміром у 664 Мп, який складається з 54 окремих кадрів. Об'єм космічного зображення складає 1,6 Гб, і це не дивно, адже фото можна збільшувати і поринати у глибини Галактики Трикутника, яка постала у такому якісному кадрі.

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Тепер у науковців з усього світу є можливість дослідити спіральну галактику за 3,14 млн світлових років від Землі. До слова, оцінити всю красу можна без будь-яких перепон на офіційному сайті телескопу.

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