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Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео

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Полярне сяйво в об'єктиві Андріена Луїса Модуіта - фото 1
Полярне сяйво в об'єктиві Андріена Луїса Модуіта / instagram.com/adphotography2410

Талановитий фотограф показує казкові кадри з полярним сяйвом, які заворожують!

Знайомтесь, Андріен Луїс Модуіт (Adrien Louis Mauduit) – фотограф та науковий комунікатор, який живе та працює у Норвегії на острові Сенья. Чоловік майже у кожній своїх роботі намагається показати незвичайну красу полярного сяйва, яку може побачити далеко не кожен. До того ж, Адріен ще й знімає це на відео, змушуючи затримати погляд. Насолоджуйтесь!

І ще: У National Geographic показали панораму островів Норвегії: вражаючі фото

CORONA - The Zenith Aurorae (4K) from Adrien Mauduit Films on Vimeo.

Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео - фото 299226

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Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео - фото 299231

Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео - фото 299232

Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео - фото 299233

Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео - фото 299234

Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео - фото 299235

Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео - фото 299236

Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео - фото 299237

Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео - фото 299238

Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео - фото 299239

Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео - фото 299240

Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео - фото 299241

Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео - фото 299242

Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео - фото 299243

Джерело всіх фото: instagram.com/adphotography2410

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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