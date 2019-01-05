Неймовірна краса полярного сяйва: захопливі фото і відео

Талановитий фотограф показує казкові кадри з полярним сяйвом, які заворожують!

Знайомтесь, Андріен Луїс Модуіт (Adrien Louis Mauduit) – фотограф та науковий комунікатор, який живе та працює у Норвегії на острові Сенья. Чоловік майже у кожній своїх роботі намагається показати незвичайну красу полярного сяйва, яку може побачити далеко не кожен. До того ж, Адріен ще й знімає це на відео, змушуючи затримати погляд. Насолоджуйтесь!

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Джерело всіх фото: instagram.com/adphotography2410

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