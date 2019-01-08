Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Ілон Маск анонсував тестовий політ до МКС

  • 8
Ракета-носій Falcon 9 - фото 1
Ракета-носій Falcon 9 / twitter

Компанія Ілона Маска SpaceX приблизно через місяць запустить у космос корабель Crew Dragon і ракету-носій Falcon 9.

"Залишилося близько місяця до першого орбітального тестового польоту Crew Dragon", – написав Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter.

Це цікаво: Зонд NASA вийшов на орбіту загадкового астероїда

Це буде тестовий політ без екіпажу, старт корабля з астронавтами запланований вже на літо.

Офіційно NASA дотримувалося дати запуску 17 січня, але запуск став неможливим через роботу за рішенням технічних проблем. Для польотів з екіпажем компанія SpaceX кардинально змінила ракету Dragon, включаючи переміщення сонячних панелей з крил.

Це критичний політ як для SpaceX, так і для NASA. Успіх з цим демонстраційним польотом без екіпажу дозволить SpaceX стати першою приватною компанією, яка запустить людей в космос. Для NASA це повернуло б можливість виводити своїх астронавтів на орбіту і на борт Міжнародної космічної станції без допомоги російських ракет.

Читайте також: Космонавт випадково зателефонував у 911 з космосу

Джерело: arstechnica
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 3824
Привітання з Різдвом Христовим 2019: найкращі побажання на свято
  • 05 cічня, 09:20
  • 53096
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 991429
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології