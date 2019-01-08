Ілон Маск анонсував тестовий політ до МКС

Компанія Ілона Маска SpaceX приблизно через місяць запустить у космос корабель Crew Dragon і ракету-носій Falcon 9.

"Залишилося близько місяця до першого орбітального тестового польоту Crew Dragon", – написав Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter.

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Це буде тестовий політ без екіпажу, старт корабля з астронавтами запланований вже на літо.

About a month away from the first orbital test flight of crew Dragon https://t.co/U01Oxu3M7E — Elon Musk (@elonmusk) 5 січня 2019 р.

Офіційно NASA дотримувалося дати запуску 17 січня, але запуск став неможливим через роботу за рішенням технічних проблем. Для польотів з екіпажем компанія SpaceX кардинально змінила ракету Dragon, включаючи переміщення сонячних панелей з крил.

Це критичний політ як для SpaceX, так і для NASA. Успіх з цим демонстраційним польотом без екіпажу дозволить SpaceX стати першою приватною компанією, яка запустить людей в космос. Для NASA це повернуло б можливість виводити своїх астронавтів на орбіту і на борт Міжнародної космічної станції без допомоги російських ракет.

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