Науковці створили найбільшу 3D-карту видимого Всесвіту

Астрофізики презентували найбільшу у світі карту Всесвіту в 3D форматі. У новій візуалізації представлені 11 мільярдів років розвитку Всесвіту.

Над картою працювали більше як сотня міжнародних астрофізиків впродовж 20 років. На ній продемонстровані 11 мільярдів років історії видимого Всесвіту.

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Професор університету Вілл Персайвал зазначив, що у візуалізації використовувалися дані, датовані тим часом, коли Всесвіту було 300 тисяч років. Вчений назвав 3D-карту – одним з найважливіших досягнень в області космології за останнє десятиліття.

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