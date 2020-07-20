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Науковці створили найбільшу 3D-карту видимого Всесвіту

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Карта Всесвіту - фото 1
Карта Всесвіту / tapetat

Астрофізики презентували найбільшу у світі карту Всесвіту в 3D форматі. У новій візуалізації представлені 11 мільярдів років розвитку Всесвіту.

Над картою працювали більше як сотня міжнародних астрофізиків впродовж 20 років. На ній продемонстровані 11 мільярдів років історії видимого Всесвіту.

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Науковці створили найбільшу 3D-карту видимого Всесвіту - фото 416621

Професор університету Вілл Персайвал зазначив, що у візуалізації використовувалися дані, датовані тим часом, коли Всесвіту було 300 тисяч років. Вчений назвав 3D-карту – одним з найважливіших досягнень в області космології за останнє десятиліття.

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Джерело: uwaterloo
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