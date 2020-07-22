Комета Neowise – зараз на найближчій відстані до Землі: як її побачити

23 липня комета Neowise буде найближче до Землі. Наступні 6800 років таке не повториться. Читайте далі та дізнайтеся, як і коли побачити космічне тіло.

Комета проходитиме на відстані 103 725 447 кілометрів від Землі. NeoWise можна побачити вже, але саме 23 липня вона буде на найближчій відстань до нашої планети.

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Після цього комета Neowise буде втрачати приблизно по 1,3 зоряної величини у тиждень й ми вже не зможемо побачити її неозброєним оком після 5 серпня.

C / 2020 F3 NeoWise – найяскравіша комета за останні сім років.

Від 17 липня комету можна шукати серед зірок Великої Ведмедиці в північній частині неба. До 23 липня комету можна спостерігати протягом всієї ночі. Після цього стежте за кометою з вечора й до першої половини ночі.

Найкраще комета буде видно в середніх широтах Північної півкулі. Це за умови хорошої видимості, без хмар. Щоб побачити комету Neowise, треба знайти в небі сузір'я Великої Ведмедиці. Можете використовувати додаткові оптичні прилади (біноклі, підзорні труби тощо).

На схемі видно, за якою траєкторією рухається комета:

До теми: У NASA показали комету Neowise, що пролітає над Землею