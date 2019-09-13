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Серіал Кріпосна Міс Україна

Телескоп Hubble зняв нове приголомшливе фото Сатурна

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Сатурн - фото 1
Сатурн / space

У NASA спільно з European Space Agency показали новий знімок Сатурна. Кадр був зроблений телескопом Hubble 20 червня цього року.

Відомо, що планету фотографують щороку під час максимального наближення, для того щоб вивчити погоду, пору року і інші можливі зміни з метою виявити певні закономірності.

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Наприклад, якщо для стороннього глядача важлива просто краса цього знімка, вчених більше цікавить загадковий шестикутник біля північного полюса. Поки неясно, чому швидкий рух газів тут утворюється в еліпсоїд, а саме шестикутник. Вперше його зняв зонд Кассіні ще у 2007 році – і шестикутник досі на місці.

Нове фото Сатурна - фото 354678
Нове фото Сатурна

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Джерело: space
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