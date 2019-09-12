Астрономи виявили воду на потенційно населеній планеті

На цій планеті може існувати життя

Астрономи вперше виявили в атмосфері суперземлі сліди водяної пари. Судячи з усього, води на екзопланеті K2-18b багато: близько 50%, а ще вона міститься в зоні життя своєї зірки. Температура на планеті (від нуля до 40 градусів Цельсія) допускає присутність життя.

Учені зробили відкриття, проаналізувавши дані, отримані з космічного телескопа "Хаббл" у 2016 та 2017 роках.

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Саму планету виявили у 2015 році. Вона перебуває в системі червоного карлика і розташована за 111 світлових років від Сонця.

K2-18b може мати кам'янисту поверхню, а може виявитися планетою-океаном з товстою крижаною корою. Її маса становить вісім мас Землі.

Планета розташована за 111 світлових років від Сонця

Крім водяної пари, астрономи виявили в атмосфері планети деяку кількість водню і гелію. Учені не виключають, що також в атмосфері можуть міститися метан, азот і аміак.

Умови на планеті можуть бути придатними для життя, але поки підтвердити цю гіпотезу неможливо. У наступні десять років це зможуть з'ясувати космічні телескопи нового покоління.

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